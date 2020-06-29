السعودية اليوم / أمانة عسير تستعيد حوالي مليوني متر مربع من الأراضي الحكومية



بها 08 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 29 يونيو 2020 م واس

استعادت أمانة منطقة عسير والبلديات الـ33 التابعة لها خلال الشهر الجاري 1.967.016 م2 من الأراضي الحكومية التي طالتها أيادي المعتدين في 13 موقعا مختلفا بالمنطقة.

وأكد أمين المنطقة الدكتور وليد الحميدي أن الأمانة لن تتهاون مع التجاوزات كافة، ولن تتوانى في تطبيق الأنظمة واللوائح وستتعامل بحزم مع المعتدين عبر اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.

وأشار إلى أن الإحداثات التي أزيلت، وجرت استعادتها حاول مخالفون الاستيلاء عليها بوضع اليد وإقامة منشآت، وإحداثات دون مستمسكات شرعية أو وثائق رسمية، أو تراخيص نظامية.

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21:31ت م

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