

جدة 08 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 29 يونيو 2020 م واس

صرّح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة الرائد محمد الغامدي، بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها بشرطة محافظة جدة أسفرت - بفضل الله - عن القبض على (مواطن في العقد الخامس من العمر) لارتكابه (19) عملية سرقة من محلات تجارية وإشهار السلاح على العاملين بها، وتورطه بسرقة (5) مركبات استخدمها أثناء سرقاته من تلك المحلات، وقد جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، لإحالته إلى النيابة العامة.

// انتهى //

21:27ت م

0241





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / شرطة مكة المكرمة: القبض على شخص ارتكب (19) عملية سرقة من محلات تجارية بمحافظة جدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.