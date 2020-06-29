السعودية اليوم / بلدية لينة بالحدود الشمالية تعزز الرقابة على سوق الخضار والمنشآت الغذائية



رفحاء 08 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 29 يونيو 2020 م واس

قام مراقبو بلدية لينة التابعة لأمانة منطقة الحدود الشمالية اليوم, بجولات رقابية ميدانية وتفتيشية على أسواق الخضار والفواكه والمنشآت الغذائية المختلفة, بهدف الوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ومدى استيفائها الاشتراطات الصحية والتأكيد على العاملين في أسواق الخضار والفواكه والمنشآت الغذائية ومحلات الصحة العامة، بالالتزام بالتعليمات والاشتراطات واللوائح الصادرة بخصوص هذه الأنشطة، واتباع الممارسات الغذائية الصحية الجيدة، وتوفير بيئة آمنة للمتسوقين.

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21:14ت م

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