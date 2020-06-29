السعودية اليوم / رئيس رابطة مسلمي مولودفا يؤيد قرار المملكة بإقامة فريضة الحج بأعداد محدودة جداً



الرياض 08 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 29 يونيو 2020 م واس

أشاد رئيس رابطة مسلمي جمهورية مولودفا سيرجيو سوكيركا بقرار المملكة العربية

وقال رئيس رابطة مسلمي مولودفا: إن هذه الخطوة التي اتخذتها المملكة تجسد حرصها على خدمة ضيوف الرحمن، والحرص على سلامتهم.

وأيدت جمعية الثقافة الإسلامية (السلام) في جمهورية مولودفا قرار المملكة بقصر حج هذا العام على أعداد محدودة جداً من المواطنين والمقيمين الموجودين داخل المملكة، وأنه نابع من اهتمامها وحرصها على صحة وسلامة الحجاج ، وسعيها الدائم لكل ما فيه الخير لقاصدي الحرمين الشريفين.

// انتهى //

21:08ت م

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الرياض 08 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 29 يونيو 2020 م واسأشاد رئيس رابطة مسلمي جمهورية مولودفا سيرجيو سوكيركا بقرار المملكة العربية السعودية ، قصر الحج هذا العام على عدد محدود من المواطنين والمقيمين في المملكة.وقال رئيس رابطة مسلمي مولودفا: إن هذه الخطوة التي اتخذتها المملكة تجسد حرصها على خدمة ضيوف الرحمن، والحرص على سلامتهم.وأيدت جمعية الثقافة الإسلامية (السلام) في جمهورية مولودفا قرار المملكة بقصر حج هذا العام على أعداد محدودة جداً من المواطنين والمقيمين الموجودين داخل المملكة، وأنه نابع من اهتمامها وحرصها على صحة وسلامة الحجاج ، وسعيها الدائم لكل ما فيه الخير لقاصدي الحرمين الشريفين.// انتهى //21:08ت م0234

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