شكرا لقرائتكم خبر عن نائب وزير الدفاع لـ«هوك»: ندعم أمريكا لوقف الأنشطة الإيرانية الخبيثة والان نبدء بالتفاصيل
وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين والتأكيد على أهميتها في حفظ الأمن والسلم في المنطقة والتصدي للنشاطات العدائية المزعزعة لاستقرارها.
وأكد سمو نائب وزير الدفاع خلال اللقاء، أن المملكة تعمل جنبًا إلى جنب مع الولايات المتحدة الأمريكية لإرساء الأمن والسلم في المنطقة والعالم، وتدعم الجهود الأمريكية وسعيها الحثيث لوقف كافة الأنشطة الإيرانية الخبيثة وانتهاكاتها المتكررة وأعمالها الإرهابية والتخريبية في المنطقة.
كما جرى خلال اللقاء مناقشة الهجمات الأخيرة على المملكة بواسطة الصواريخ والطائرات المسيرة، التي تورطت بها الميليشيات الحوثية الإرهابية في اليمن المدعومة من النظام الإيراني، وتمكنت الدفاعات الجوية السعودية من إسقاطها والتعامل معها.
كما نقل سمو نائب وزير الدفاع خلال اللقاء شكر قيادة المملكة، حفظها الله، للولايات المتحدة الأمريكية على إرسالها لقواتٍ ومنظوماتٍ دفاعية إلى المملكة، لحفظ الأمن الإقليمي، ومواجهة كل ما يهدد المصالح المشتركة.
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