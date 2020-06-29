السعودية | الدفاع المدني والخدمات الطبية بوزارة الداخلية يدشنان حملة “صحتكم أمننا”

الخليج 365 - الرياض- المناطق - واس

دشن معالي مدير عام الدفاع المدني الفريق سليمان بن عبدالله العمرو ومديرعام الإدارة العامة للخدمات الطبية بوزارة الداخلية المشرف العام على مستشفى قوى الأمن اللواء سليمان بن عبدالرحمن الداود اليوم عبر الاتصال المرئي, مبادرة توعوية مقدمة لمنسوبي الدفاع المدني بعنوان “صحتكم أمننا”، تستمر 10 أيام.

وأكد العمرو في كلمة بهذه المناسبة حرص واهتمام صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزير وزير الداخلية على صحة وسلامة منسوبي القطاع ودعمه كل المبادرات التي تهتم في نشر ثقافة الصحة من خلال الأخذ بالأسباب الوقائية لتجنيبهم الأمراض بشكل عام والأمراض المزمنة بشكل خاص.

من جانبه أوضح مدير عام الخدمات الطبية المشرف العام على مستشفى قوى الأمن بالرياض اللواء سليمان بن عبدالرحمن الداود، أن المبادرة تُعد إحدى صور العمل والتعاون بين قطاعات وزارة الداخلية، مؤكداً أن المبادرة ستسهم في تعزيز ورفع مستوى الشراكة بين الدفاع المدني والإدارة العامة للخدمات الطبية ومستشفياتها -بإذن الله-، وذلك من خلال تقديم كوادرنا الطبية المتخصصة لخدمات صحية مميزة، وإيصال رسائل توعوية تثقيفية عبر مختلف الوسائل، بما يخدم منسوبي الدفاع المدني.

بدوره أوضح مساعد مدير عام الدفاع المدني للشؤون الإدارية اللواء إبراهيم بن عبدالرحمن الفنتوخ، أن المبادرة تهدف إلى المحافظة على صحة وسلامة منسوبي الدفاع المدني في الميدان في مختلف مدن ومناطق المملكة، ورفع مستوى الوعي لديهم فضلاً عن تعزيز سلوكياتهم الصحية الصحيحة للتعايش مع الأمراض المزمنة، وذلك من خلال الاستجابة السريعة لمتطلباتهم طيلة أيام الحملة.

يذكر أن برنامج المبادرة يتضمن تقديم أطباء في عددٍ من التخصصات لمحاضرات “عن بعد” لمنسوبي الدفاع المدني، وخدمتهم عبر العيادات الافتراضية من خلال الرد على استفساراتهم هاتفيًا، إضافة إلى تقديم نشرات تثقيفية ورسائل توعوية مرئية وصوتية ونصية، تغطي موضوعات طبية مختلفة.