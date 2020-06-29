شكرا لقرائتكم خبر عن إيران تصدر أمرا باعتقال ترامب بتهمة قتل "سليماني".. وأمريكا ترد والان نبدء بالتفاصيل
ورفضت الولايات المتحدة والشرطة الدولية فكرة التحرك بناء على مثل هذه المذكرة.
وفي الثالث من يناير قتلت ضربة أمريكية بطائرة مسيرة في العراق سليماني قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني. وتتهم واشنطن سليماني بتدبير هجمات لفصائل مسلحة متحالفة مع إيران على القوات الأمريكية في المنطقة.
وقال القاصي مهر إن أوامر الاعتقال صدرت باتهامات بالقتل وتنفيذ عمل إرهابي.
وقال إن إيران طلبت من الإنتربول إصدار "نشرة حمراء" لترامب وأفراد آخرين تتهمهم الجمهورية الإسلامية بالمشاركة في قتل سليماني.
وقال القاصي مهر إن المجموعة المنفذة شملت مسؤولين عسكريين ومدنيين لكنه لم يذكر مزيدا من التفاصيل.
كانت هذه تفاصيل خبر إيران تصدر أمرا باعتقال ترامب بتهمة قتل "سليماني".. وأمريكا ترد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.