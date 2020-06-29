شكرا لقرائتكم خبر عن إيران تصدر أمرا باعتقال ترامب بتهمة قتل "سليماني".. وأمريكا ترد والان نبدء بالتفاصيل

قالت وكالة فارس للأنباء عن مدعي عام طهران علي القاصي مهر قوله اليوم الاثنين إن إيران أصدرت أمر اعتقال بحق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب و35 آخرين فيما يتعلق بقتل القائد العسكري البارز قاسم سليماني وطلبت مساعدة الشرطة الدولية (الإنتربول).

ورفضت الولايات المتحدة والشرطة الدولية فكرة التحرك بناء على مثل هذه المذكرة.

وفي الثالث من يناير قتلت ضربة أمريكية بطائرة مسيرة في العراق سليماني قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني. وتتهم واشنطن سليماني بتدبير هجمات لفصائل مسلحة متحالفة مع إيران على القوات الأمريكية في المنطقة.

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وقال القاصي مهر إن أوامر الاعتقال صدرت باتهامات بالقتل وتنفيذ عمل إرهابي.

وقال إن إيران طلبت من الإنتربول إصدار "نشرة حمراء" لترامب وأفراد آخرين تتهمهم الجمهورية الإسلامية بالمشاركة في قتل سليماني.

وقال القاصي مهر إن المجموعة المنفذة شملت مسؤولين عسكريين ومدنيين لكنه لم يذكر مزيدا من التفاصيل.