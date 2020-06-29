الإمارات تعلن بدء المرحلة الأولى من فتح دور العبادة في الأول من يوليو المزيد

أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة، الإثنين، بدء المرحلة الأولى من الفتح التدريجي للمساجد ودور العبادة اعتباراً من 1 يوليو/تموز المقبل.

وقال الدكتور سيف الظاهري، المتحدث الرسمي للهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث بالإمارات، إن المرحلة الأولى من فتح المساجد ستكون بحد أقصى 30% من الطاقة الاستيعابية.



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وأوضح أنه سيستمر تعليق صلاة الجمعة حتى إشعار آخر ولن يتم فتح المساجد في هذا التوقيت فقط.



وكانت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية أعلنت، الإثنين، وصول نسبة المتعافين من فيروس كورونا المستجد إلى 77% من إجمالي عدد المصابين.

وأوضحت أنها أجرت أكثر من 43 ألف فحص كشفت عن 449 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد كما سجلت 665 حالة شفاء، وحالة وفاة واحدة.