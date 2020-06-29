اخبار السعوديه

الإمارات تعلن بدء المرحلة الأولى من فتح دور العبادة في الأول من يوليو المزيد

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements
القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - مجتمع

الخليج 365

الإثنين 2020/6/29 09:41 م بتوقيت أبوظبي

أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة، الإثنين، بدء المرحلة الأولى من الفتح التدريجي للمساجد ودور العبادة اعتباراً من 1 يوليو/تموز المقبل.

وقال الدكتور سيف الظاهري، المتحدث الرسمي للهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث بالإمارات، إن المرحلة الأولى من فتح المساجد ستكون بحد أقصى 30% من الطاقة الاستيعابية.

Advertisements

وأوضح أنه سيستمر تعليق صلاة الجمعة حتى إشعار آخر  ولن يتم فتح المساجد في هذا التوقيت فقط.

وكانت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية أعلنت، الإثنين، وصول نسبة المتعافين من المستجد إلى 77% من إجمالي عدد المصابين.

وأوضحت أنها أجرت أكثر من 43 ألف فحص كشفت عن 449 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد كما سجلت 665 حالة شفاء، وحالة وفاة واحدة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الإمارات تعلن بدء المرحلة الأولى من فتح دور العبادة في الأول من يوليو المزيد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا