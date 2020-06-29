الإمارات تعلن ارتفاع نسبة الشفاء من كورونا إلى 77% المزيد

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية، الإثنين، وصول نسبة المتعافين من فيروس كورونا المستجد إلى 77% من إجمالي عدد المصابين.

وأوضحت أنها أجرت أكثر من 43 ألف فحص كشفت عن 449 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد كما سجلت 665 حالة شفاء، وحالة وفاة واحدة.

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كما أعلنت دولة الإمارات، الإثنين، بدء المرحلة الأولى من الفتح التدريجي للمساجد ودور العبادة اعتباراً من 1 يوليو/تموز المقبل.

وأشارت إلى أن أن المرحلة الأولى ستكون بحد أقصى 30% من الطاقة الاستيعابية بالمساجد.

وأوضحت أنه سيستمر تعليق صلاة الجمعة حتى إشعار آخر ولن يتم فتح المساجد في هذا التوقيت فقط.