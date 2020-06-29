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2020-06-29 مجهول يحرق جهاز ساهر على طريق الفطيحة في عسير استغل قلّة الحركة المرورية وعدم وجود إنارة متابعات الخليج 365- فهد القحطاني - الفطيحة عبث شخص مجهول في جهاز رصد السرعة ساهر، كما قام بحرقه على طريق الفطيحة الرابط بين منطقتي جازان وعسير والواقع شمال شرق جازان وجنوب غرب عسير. Advertisements والطريق هو الثاني غير المزدوج الذي يربط بين المنطقتين، حيث استغل المجهول قلّة الحركة المرورية على هذا الطريق وعدم إنارته لحرق جهاز ساهر في عبث واضح بالممتلكات التي تخص الدولة ويجرم عليها النظام بالعقوبة. وطالب مواطنون بسرعة القبض على الفاعل وتطبيق العقوبة عليه؛ ليكون عبرة لمن يعبث بالممتلكات العامة للدولة.

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