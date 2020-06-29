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قال برشلونة المنافس في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم، اليوم الاثنين، إنه توصل إلى اتفاق لبيع لاعب الوسط البرازيلي أرتور ميلو إلى يوفنتوس بطل إيطاليا مقابل 72 مليون يورو (80.98 مليون دولار).
وأضاف برشلونة في بيان أن يوفنتوس وافق على دفع عشرة ملايين يورو إضافية لبنود أخرى.
وانضم أرتور (23 عاماً) إلى برشلونة من جريميو في 2018 وخاض 72 مباراة في كل المسابقات.
مقابل 72 مليون يورو.. البرازيلي أرتور ميلو من برشلونة إلى يوفنتوسصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-06-29
قال برشلونة المنافس في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم، اليوم الاثنين، إنه توصل إلى اتفاق لبيع لاعب الوسط البرازيلي أرتور ميلو إلى يوفنتوس بطل إيطاليا مقابل 72 مليون يورو (80.98 مليون دولار).
وأضاف برشلونة في بيان أن يوفنتوس وافق على دفع عشرة ملايين يورو إضافية لبنود أخرى.
وانضم أرتور (23 عاماً) إلى برشلونة من جريميو في 2018 وخاض 72 مباراة في كل المسابقات.
29 يونيو 2020 - 8 ذو القعدة 1441
08:43 PM
الفريق الإيطالي وافق على دفع عشرة ملايين يورو إضافية
قال برشلونة المنافس في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم، اليوم الاثنين، إنه توصل إلى اتفاق لبيع لاعب الوسط البرازيلي أرتور ميلو إلى يوفنتوس بطل إيطاليا مقابل 72 مليون يورو (80.98 مليون دولار).
وأضاف برشلونة في بيان أن يوفنتوس وافق على دفع عشرة ملايين يورو إضافية لبنود أخرى.
وانضم أرتور (23 عاماً) إلى برشلونة من جريميو في 2018 وخاض 72 مباراة في كل المسابقات.
، مقابل 72 مليون يورو.. البرازيلي أرتور ميلو من برشلونة إلى يوفنتوس ،
المصدر : الخليج 365
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