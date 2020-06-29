محمد بن مسعود - الدمام - بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة لرئيس آيسلندا جودني يوهانسون؛ بمناسبة إعادة انتخابه لفترة رئاسية جديدة . وأعرب الملك المفدى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية، عن أجمل التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والنجاح لفخامته، ولشعب جمهورية آيسلندا الصديق المزيد من التقدم والازدهار. كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع برقية مماثلة أعرب فيها عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد لفخامته، والمزيد من التقدم والرقي لجمهورية آيسلندا وشعبها.خادم الحرمين الشريفين ولي العهد القيادة تهنئ رئيس آيسلندا بمناسبة إعادة انتخابه لفترة رئاسية جديدة وكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-06-29 بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة لرئيس آيسلندا جودني يوهانسون؛ بمناسبة إعادة انتخابه لفترة رئاسية جديدة . وأعرب الملك المفدى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية، عن أجمل التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والنجاح لفخامته، ولشعب جمهورية آيسلندا الصديق المزيد من التقدم والازدهار. كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع برقية مماثلة أعرب فيها عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد لفخامته، والمزيد من التقدم والرقي لجمهورية آيسلندا وشعبها. 29 يونيو 2020 - 8 ذو القعدة 1441 Advertisements 07:22 PM اخر تعديل 29 يونيو 2020 - 8 ذو القعدة 1441 08:52 PM بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة لرئيس آيسلندا جودني يوهانسون؛ بمناسبة إعادة انتخابه لفترة رئاسية جديدة . وأعرب الملك المفدى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية، عن أجمل التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والنجاح لفخامته، ولشعب جمهورية آيسلندا الصديق المزيد من التقدم والازدهار. كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع برقية مماثلة أعرب فيها عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد لفخامته، والمزيد من التقدم والرقي لجمهورية آيسلندا وشعبها. ، القيادة تهنئ رئيس آيسلندا بمناسبة إعادة انتخابه لفترة رئاسية جديدة ،

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