، مكة.. "مدرسة الشميسي" تتيح التسجيل إلكترونياً للسيدات للحصول على رخصة القيادة ،

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أتاحت مدرسة الشميسي لتعليم قيادة السيارات بمكة المكرمة؛ التسجيل للسيدات عبر البوابة الإلكترونية لتعليم القيادة، عبر دورات علمية ونظرية تنتهي بالحصول على الرخصة.
واشترطت المدرسة على المتقدمة خلوها من الأمراض والعاهات التي تحد من قيادتها للمركبات المرخص قيادتها، وألا تكون الخليج 365 أن حكم عليها قضائياً، وألا يقل عمرها للحصول على رخصة قيادة المركبة عن 18 عاماً. وكذلك أن يتم تقديم طلب الالتحاق عبر المنصة الإلكترونية للمدرسة https://alshemaisy-driving.com/Home/Index مستوفاة كامل البيانات المطلوبة.
وكانت مدرسة الشميسي لتعليم القيادة؛ دعت في وقت سابق الجميع إلى عدم الحضور لمقر المدرسة للتسجيل، مبينة أنه لا يوجد أي تسجيل ورقي، مؤكدة أن كل مراحل التسجيل تتم عبر منصة المدرسة للتسجيل الرسمي دون الحضور لمقر المدرسة.
مكة.. "مدرسة الشميسي" تتيح التسجيل إلكترونياً للسيدات للحصول على رخصة القيادةعبدالرزاق البجالي الخليج 365 2020-06-29
أتاحت مدرسة الشميسي لتعليم قيادة السيارات بمكة المكرمة؛ التسجيل للسيدات عبر البوابة الإلكترونية لتعليم القيادة، عبر دورات علمية ونظرية تنتهي بالحصول على الرخصة.
واشترطت المدرسة على المتقدمة خلوها من الأمراض والعاهات التي تحد من قيادتها للمركبات المرخص قيادتها، وألا تكون الخليج 365 أن حكم عليها قضائياً، وألا يقل عمرها للحصول على رخصة قيادة المركبة عن 18 عاماً. وكذلك أن يتم تقديم طلب الالتحاق عبر المنصة الإلكترونية للمدرسة https://alshemaisy-driving.com/Home/Index مستوفاة كامل البيانات المطلوبة.
وكانت مدرسة الشميسي لتعليم القيادة؛ دعت في وقت سابق الجميع إلى عدم الحضور لمقر المدرسة للتسجيل، مبينة أنه لا يوجد أي تسجيل ورقي، مؤكدة أن كل مراحل التسجيل تتم عبر منصة المدرسة للتسجيل الرسمي دون الحضور لمقر المدرسة.
29 يونيو 2020 - 8 ذو القعدة 1441
07:12 PM
29 يونيو 2020 - 8 ذو القعدة 1441
08:52 PM
عبر دورات علمية ونظرية تنتهي بالحصول عليها
أتاحت مدرسة الشميسي لتعليم قيادة السيارات بمكة المكرمة؛ التسجيل للسيدات عبر البوابة الإلكترونية لتعليم القيادة، عبر دورات علمية ونظرية تنتهي بالحصول على الرخصة.
واشترطت المدرسة على المتقدمة خلوها من الأمراض والعاهات التي تحد من قيادتها للمركبات المرخص قيادتها، وألا تكون الخليج 365 أن حكم عليها قضائياً، وألا يقل عمرها للحصول على رخصة قيادة المركبة عن 18 عاماً. وكذلك أن يتم تقديم طلب الالتحاق عبر المنصة الإلكترونية للمدرسة https://alshemaisy-driving.com/Home/Index مستوفاة كامل البيانات المطلوبة.
وكانت مدرسة الشميسي لتعليم القيادة؛ دعت في وقت سابق الجميع إلى عدم الحضور لمقر المدرسة للتسجيل، مبينة أنه لا يوجد أي تسجيل ورقي، مؤكدة أن كل مراحل التسجيل تتم عبر منصة المدرسة للتسجيل الرسمي دون الحضور لمقر المدرسة.
، مكة.. "مدرسة الشميسي" تتيح التسجيل إلكترونياً للسيدات للحصول على رخصة القيادة ،
المصدر : الخليج 365
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