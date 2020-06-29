وزارة الصحة: نسبة الأطفال في حالات كورونا الجديدة 10%.. والإناث 34%

قالت وزارة الصحة إن الحالات المسجلة وعددها 3943 حالة اليوم الاثنين، منها 34% من الحالات للإناث، و66% للذكور، وبلغت نسبة كبار السن 5%، والأطفال 10%، والبالغين 85%.

وذكرت أنه من بين هذه الحالات يوجد حاليًّا 57719 حالة نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها 2285 حالة حرجة، كما تم تسجيل 48 حالة وفاة جديدة ليصل إجمالي الوفيات 1599 حالة وفاة، فيما سجلت 2363 حالة تعافٍ جديدة، ليصل عدد المتعافين 127118 حالة.

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ودعت الصحة الجميع إلى الحرص على غسل اليدين بالماء والصابون فهو أهم وسيلة للوقاية من فيروس كورونا، كما يلزم على كل شخص عند خروجه من المنزل لبس كمامة سواءً طبية أو قماشية أو غطاء محكم على الأنف والفم، ويستثنى من ذلك من كان بمفرده في مكان مغلق.

وجدّدت الوزارة التوصية لكل مَنْ لديه أعراض، أو يرغب في التقييم، استخدام خدمة التقييم الذاتي في تطبيق «موعد» أو زيارة «عيادات تطمن» التي هيأتها «الصحة» لخدمة مَنْ يشعر بأعراض فيروس «كورونا» المستجد، والبالغ عددها 237 عيادة، أو الاتصال برقم مركز «937» للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، الذي أصبح الآن أقرب إلى الجميع من ذي قبل.

ويمكن الاستفادة من خدماته التفاعلية من خلال تطبيق «واتس آب» عبر رقم 920005937، والاستفادة من الخدمات التفاعلية الجديدة الموجودة به، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس «كورونا»، ومراكز الرعاية الأولية، ومراكز التبرع بالدم، والمواعيد وكيفية الحصول عليها.