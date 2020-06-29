وزارة الصحة: فتاة سعودية مصابة بكورونا تنقذ والديها و5 من أسرتها بـ«إجراءات وقائية»

قالت وزارة الصحة إن شابة مصابة بفيروس كورونا المستجد كوفيد-19، تقيدت بالإجراءات الوقائية بعد مخالطتها لحالة مصابة في العمل؛ حيث حافظت على سلامة والديها الكبيرين في السن و5 من أفراد أسرتها، بعد ارتدائها الكمامة وحفاظها على وجود مسافة آمنة.

وسجلت وزارة الصحة، اليوم الإثنين، 3943 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في المملكة؛ ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 186436 في حين بلغت حالات التعافي اليوم 2363ما يرفع الإجمالي إلى 127118؛ حيث وصل العدد الإجمالي للوفيات بالفيروس إلى 1599 حالة، بعد تسجيل 48 حالة.

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