أرقام رسمية ترصد خريطة التعافي الجديدة: الرياض وجدة والدمام في المقدمة

كشفت وزارة الصحة، اليوم الأحد، عن خريطة توزيع حالات التعافي الجديدة من فيروس كورونا المستجد البالغ عددها 2363 حالة في المملكة؛ حيث تصدَّرت الرياض أعلى نسب الشفاء بـ387 حالة، تلتها جدة بـ241 حالة، ثم الدمام بـ239 حالة.

وتم تسجيل 233 في الهفوف، 130 في المدينة المنورة، 120 في مكة المكرمة، 120 في القطيف، 87 في الجبيل، 77 في الخبر، 76 في تبوك، 74 في بريدة، 73 في الظهران، 62 في خميس مشيط، 57 في رأس تنورة، 29 في المبرز، 28 في الطائف، 25 في عنيزة، 19 في حائل، 19 في أبها، 16 في عيون الجواء، 15 في بقيق، 15 في حفر الباطن، 13 في ينبع، 11 في البكيرية، 10 في الخرج ووادي الدواسر.

وسجلت الرس وبلجرشي والليث الخفجي 9 حالات، 8 في رياض الخبراء، 7 حالات في كل من (سكاكا، ضبا، المذنب)، 6 في حوطة سدير، وسجلت (عفيف، المجمعة، البدع) 5 حالات، 4 في (رفحا، رماح، النعيرية)، و3 حالات في (عرعر، الباحة وادي بن هشبل، رابغ، محايل، صفوى، العيون، الحناكية، القويعية، تمير، الجفر).

كما سجلت (النبهانية، الدلم، الدوادمي، قيا، البدائع، ثادق، حريملاء، حوطة بني تميم، تثليث، ساجر، ثريبان، بللسمر) حالتين، وكل من (خليص، رفائع الجمش، القوارة، عريعرة، الرويضة، أحد رفيدة، بيشة، نمرة، قلوة، العويقيلة، بيش، النماص، الوجه، العلا، تيماء، حقل، ليلى، شقراء، المظيلف، الدرعية، أضم، الفرشة) حالة واحدة فقط.

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وكشفت وزارة الصحة، اليوم الإثنين، عن تسجيل 3943 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في المملكة؛ ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 186436 في حين بلغت حالات التعافي اليوم 2363ما يرفع الإجمالي إلى 127118.

ووصل العدد الإجمالي للوفيات بالفيروس إلى 1599 حالة، بعد تسجيل 48 حالة.

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وزارة الصحة: تسجيل 3943 إصابة جديدة بكورونا.. وإجمالي الوفيات 1599