بالفيديو.. «الزعاق»: بدء موسم الجوزاء.. والشمس تنكسر جهة الجنوب

قال عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، الدكتور خالد الزعاق، إن اليوم الاثنين الموافق 29/6/ 2020 هو أول أيام موسم الجوزاء ومدته 26 يومًا.

وأضاف خلال مقطع فيديو عبر حسابه بموقع «تويتر»، أن في موسم الجوزاء الشمس تنكسر ناحية الجنوب، قائلًا: «لا حرَّ إلا بعد انصراف الشمس لجهة الجنوب، ولا تنصرف الشمس إلا بموسم الجوزاء».

وأضاف أن «أشدّ نجوم القيظ حرارةً أربعة: الجوزاء الثانية، والمرزم، والكليبين، ونجم سهيل الأول. وكل نجم 13 يومًا؛ فجمرة القيظ 52 يومًا».