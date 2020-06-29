يستمر لمدة 26 يومًا..
قال عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، الدكتور خالد الزعاق، إن اليوم الاثنين الموافق 29/6/ 2020 هو أول أيام موسم الجوزاء ومدته 26 يومًا.
وأضاف خلال مقطع فيديو عبر حسابه بموقع «تويتر»، أن في موسم الجوزاء الشمس تنكسر ناحية الجنوب، قائلًا: «لا حرَّ إلا بعد انصراف الشمس لجهة الجنوب، ولا تنصرف الشمس إلا بموسم الجوزاء».
وأضاف أن «أشدّ نجوم القيظ حرارةً أربعة: الجوزاء الثانية، والمرزم، والكليبين، ونجم سهيل الأول. وكل نجم 13 يومًا؛ فجمرة القيظ 52 يومًا».
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. «الزعاق»: بدء موسم الجوزاء.. والشمس تنكسر جهة الجنوب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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