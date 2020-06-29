الموارد البشرية توضح العلاوة والتسكين والمكافأة في لائحة الوظائف التعليمية الجديدة

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، اليوم الاثنين، أبرز التساؤلات والإجابات حول العلاوة والتسكين ومكافأة نهاية الخدمة في لائحة الوظائف التعليمية بنسختها الجديدة.

وأشارت إلى طريقة التسكين من السلم السابق إلى السلم الجديد، موضحة أنه يتم تسكين المعلم أو المعلمة عند نفاذ اللائحة على نفس الراتب الأقرب لراتبه الحالي بشرط ألا يقل إلى جانب استفادتهم من خبراتهم السابقة في عملية الترقية لرتبة أعلى.

وأضافت أن مكافأة نهاية الخدمة تغيّرت؛ حيث أصبحت في اللائحة الجديدة أعلى من اللائحة السابقة بزيادة تصل إلى 500 ريال عن كل سنة؛ حيث تصل المكافأة في اللائحة الجديدة إلى 3500 ريال بدلًا عن اللائحة السابقة التى كانت أعلى شريحة تصل إلى 3000 ريال.

وذكرت وزارة الموارد البشرية أن العلاوة السنوية تبدأ من 300 ريال، وتصل إلى 640 ريال؛ حيث تمّت زيادة الحدّ الأعلى مقارنة بسلم رواتب الوظائف التعليمية السابقة.

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وأوضحت أن المعلم الذي يحمل رخصة مهنية سارية المفعول يحصل على العلاوة السنوية في وقتها وفقًا لشروطها، ومن لا يحمل الرخصة أو لم يجددها فلإن حصوله على العلاوة السنوية يتوقف إلى حين حصوله على الرخصة.

ونفت وزارة الموارد البشرية وقوف راتب المعلم الممارس عند حد 11 ألف ريال، موضحة أن المعلمين والمعلمات سيستمرون في سلم المعلم الممارس حتى يصلوا إلى آخر درجة في سلم رتبة «المعلم الممارس»، والتي تبلغ 21250 ألف ريال.

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