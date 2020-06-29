شكرا لقرائتكم خبر عن ورشة عمل "مبادرة الرياض" تناقش مستقبل منظمة التجارة العالمية والان نبدء بالتفاصيل

- مجموعة عمل التجارة والاستثمار قادتها مع عدد من الاجتماعات الافتراضية

قادت مجموعة عمل التجارة والاستثمار ورشة عمل مبادرة الرياض في 25 يونيو، وتبع ذلك مباشرة اجتماعات افتراضية متتابعة في يونيو 28-29 لإحراز تقدم في الإجراءات الرئيسية.

تناولت ورشة عمل مبادرة الرياض مسائل استراتيجية فيها لوضع أطر بشأن مناقشة مستقبل منظمة التجارة العالمية. وقد أسهمت هذه الورشة رفيعة المستوى في تسهيل السبل لتحديدأساس مشترك وومبادئةوللسياسات التجارية ُيستند عليهاوعند عقد مناقشات اصلاحات منظمةالتجارة

العالمية بجنيف وتوفر الدعم السياسي لذلك.

وقد ركزت مجموعة العشرين على اتجاهات ومستجدات التجارة والاستثمار وذلك بسبب الضرر الذي خلفته جائحة فيروس كورونا المستجد كوفيد-19على سلاسل الإمداد العالمية.

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وأعلن وزراء التجارة والاستثمار لدول مجموعة العشرين في مايو عن الإجراءات التي ستقوم بها المجموعة لدعم التجارة والاستثمارالعالميين في الاستجابةللجائحة،كماأ َّدتزمجموعة عمل التجارةوالاستثماردوًرارئيسًّيافي تنفيذ ورصد هذه الإجراءات التي تهدف إلى دعم النظام التجاري الدولي متعدد الأطراف، وبناء المرونة

والاستدامة في سلاسل الإمداد العالمية، وتقوية الاستثمار العالمي.

ايضا، ستجتمع مجموعة عمل التجارة والاستثمار مره اخرى في شهر أكتوبر قبل اجتماع وزراء التجارة

والاستثمار؛ حيث تواصل العمل على إجراءات مجموعة العشرين ومبادرة الرياض.