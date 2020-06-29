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حالات كورونا في عسير تصل 6612
بعد تسجيل 442 حالة جديدة
متابعات الخليج 365 - حسن عسيري - أبها
ارتفعت حالات كورونا في عسير إلى 6,612 حالة بعد الإعلان اليوم عن تسجيل 442 حالة جديدة.
حالات كورونا في عسير
وبلغت حالات كورونا النشطة في عسير 4,266 فيما بلغ عدد المتعافين 2,331 والوفيات 15، فيما تصدرت أبها وخميس مشيط النسبة الأكبر من عدد الإصابات.
وأوضحت وزارة الصحة خلال التقرير اليومي لمتابعة مستجدات فيروس كورونا، والموقع المخصص لمستجدات الفيروس، أن الحالات الجديدة سجلت في محافظة خميس مشيط بواقع 134 إصابة، ومدينة أبها 166 إصابة، ومحافظة أحد رفيدة 2 إصابة، ومحافظة محايل عسير 61 إصابات، وتنومة إصابة واحدة، ومحافظة الحرجة 6 إصابات، ومحافظة تثليث 5 إصابات، والبشاير 5 إصابات، وظهران الجنوب 3 إصابات ومركز المضة إصابة ومركز بللسمر 5 إصابات، والقحمة إصابتين، وبيشة 31 إصابة والنماص 14إصابة ورجال ألمع 6 إصابات.
إجمالي حالات كورونا في السعودية
وأعلنت وزارة الصحة عن تسجيل (3,943) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، كما أعلنت عن تعافي ( 2,363 ) حالة.
وبذلك يصل عدد إجمالي المصابين بكورونا في المملكة إلى (186436) حالة، فيما وصل إجمالي المتعافين إلى (127118) حالة.
وكان المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي أكد أن سبب ارتفاع الحالات النشطة من بين المصابين بفيروس كورونا خلال الفترة الأخيرة يعود إلى استمرار المخالطة المجتمعية متوقعًا ارتفاع الإصابات والوفيات بفيروس كورونا خلال الأيام المقبلة.
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