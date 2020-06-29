تكليف زعقان وكيلًا للتطوير وخدمة المجتمع بجامعة جازان

2020-06-29

متابعات الخليج 365- جازان

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أصدر رئيس جامعة جازان الأستاذ الدكتور مرعي بن حسين القحطاني، قرارًا بتكليف الدكتور وليد بن عبده زعقان وكيلًا للتطوير وخدمة المجتمع بعمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر بالجامعة.

يُذكر أن وليد زعقان قد حصل مؤخرًا على درجة الدكتوراه في تخصص “هندسة البرمجيات” بتقدير امتياز، من كلية جوليسانو لعلوم الحاسب وتقنية المعلومات بجامعة روشستر للتكنولوجيا بولاية نيويورك الأمريكية.

“متابعات الخليج 365” تهنئ زعقان، متمنية له مزيدًا من التوفيق والنجاح.