50 إصابة جديدة بـ كورونا في جازان والإجمالي 2312

2020-06-29

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد- جازان

ارتفعت حصيلة كورونا في جازان اليوم 50 حالة بعدما كشفت وزارة الصحة عن عدد حالات كورونا التي تم رصدها خلال الـ24 ساعة الماضية في كافة مدن ومناطق المملكة.

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توزيع حالات كورونا الجديدة في جازان

وأوضحت الصحة، خلال التقرير اليومي لمتابعة مستجدات فيروس كورونا، والموقع المخصص لمستجدات الفيروس، أن الحالات الجديدة رصدت في 12 مدينة، حيث سجلت جازان 8 إصابات، وصامطة 18 إصابة، والعيدابي 6 إصابات، والعارضة 4 إصابات، وبيش إصابتين، وصبيا إصابتين، وأبو عريش إصابتين، وأحد المسارحة إصابتين، والحرث إصابتين، والموسم إصابتين، والدرب إصابة واحدة، والطوال إصابة واحدة، من جهة أخرى سجلت منطقة جازان اليوم حالة شفاء واحدة في بيش، وحالة وفاة في مدينة جازان.

إجمالي حالات كورونا في جازان

وبلغ إجمالي عدد الإصابات بمنطقة جازان حتى اليوم 2312 إصابة، فيما بلغ عدد حالات التعافي 1653 حالة، وبلغ عدد الوفيات 24 حالة، بينما بلغ عدد الحالات النشطة 635 حالة.

وكانت وزارة الصحة أعلنت عن تسجيل 3943 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات بالمملكة إلى 186436 إصابة، وبلغ عدد حالات التعافي 127118 حالة، وبلغ عدد الوفيات 1599 حالة، بينما بلغ عدد الحالات النشطة 57719 حالة، فيما وصل عدد الحالات الحرجة 2285 حالة.