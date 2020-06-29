اخبار السعوديه

السعودية | بالصور.. أسلحة قادمة من إيران ضبطها التحالف ببحر العرب

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/10
  • 2/10
  • 3/10
  • 4/10
  • 5/10
  • 6/10
  • 7/10
  • 8/10
  • 9/10
  • 10/10

Advertisements

شكرا لقرائتكم بالصور.. أسلحة قادمة من إيران ضبطها التحالف ببحر العرب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - موضوع يهمك
?

ثمن عيدروس الزبيدي رئيس المجلس الانتقالي جهود ورفض أي تدخلات إقليمية معادية للمشروع العربي الذي يقوده التحالف...
الانتقالي يثمن جهود السعودية.. ويرفض أي تدخلات إقليمية الانتقالي يثمن جهود السعودية.. ويرفض أي تدخلات إقليمية اليمن

حصلت قناتا "العربية" و"الحدث" اليوم الاثنين على صور لأسلحة قادمة من إيران ضبطتها القوات البحرية التابعة لتحالف دعم الشرعية قبالة سواحل اليمن في بحر العرب.

وتظهر الصور مئات الأسلحة المتنوعة والمناظير الليلية والنهارية وعددا من القذائف.

ومن بين ما تم ضبطه آليات لتوجيه الطائرات بدون طيار "درون"، وقطع كهربائية للتفجير عن بُعد، والعشرات من الأسلحة التي تستخدم للقنص.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية | بالصور.. أسلحة قادمة من إيران ضبطها التحالف ببحر العرب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على العربية نت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا