شكرا لمتابعة خبر عن سعد الخثلان: " يُؤخذ بتقدير الطبيب لضرر الصيام أو السجود ولو كان غير مسلم " (فيديو) والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):كشف الشيخ سعد الخثلان، إمكانية الأخذ بالطبيب في تقدير الضرر والمشقة في ترك أمر ما أو فعله، كأن يقول لا تصوم أو لا تسجد.
وقال "الخثلان" في برنامج "يستفتونك": " نعم يؤخذ بقول الطبيب الثقة، فالمفتي يفتي بأنه إذا كان عليه ضرر فجاز لك الفِطر، ولكن الطبيب هو من يقدر الضرر " .
وأضاف: " يذهب المستفتي إلى الطبيب الثقة المختص ولو كان غير مسلم، ويسأله إذا صام فسيلحقه ضرر، فإذا كان الإجابة نعم فلا يصوم".
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