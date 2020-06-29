شكرا لمتابعة خبر عن شروط الحصول على ترخيص مزاولة مهنة الطب البديل والتكميلي والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):أوضح المركز الوطني للطب البديل والتكميلي المتطلبات العامة للحصول على ترخيص مزاولة المهنة.
وقال المركز : يجب أن يكون مصنفًا ومسجلًا في المركز الوطني للطب البديل والتكميلي، وحاصل على شهادة دورة مكافحة العدوى من جهة معتف بها من المركز الوطني للطب البديل والتكميلي.
وأضاف : كما يتطلب خبرة لا تقل عن سنة لغير السعوديين ماعدا خريجي الجامعات السعودية، وشهادة تطعيم ضد الالتهاب الكبدي الوبائي " ب "، بالإضافة إلى تقرير طبي معتمد بخلوة من الأمراض المعدية.
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