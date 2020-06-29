شكرا لمتابعة خبر عن شاهد..العقيد تركي المالكي يطلع هوك على الأسلحة التي تستخدم في استهداف المملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أظهر مقطع فيديو، العقيد تركي المالكي وهو يطلع مبعوث الولايات المتحدة الأمريكية الخاص لإيران براين هوك على الأسلحة التي تستخدم في استهداف المملكة

ومن جانبه أكد هوك على ضرورة استمرار حظر الأسلحة على إيران ، مشيرا إلى أن الحظر ساهم في تقليل نقل الأسلحة إلى حلفاء إيران

وأضاف هوك : إيران لن تستطيع الحصول على الأسلحة بسهولة وفرضنا حظر الأسلحة على إيران منذ 13 عامًا.