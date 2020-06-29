شاهد..شاب يجبر سيارته على المشي رغم وجود عطل بإحدى الإطارات

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): أظهر مقطع فيديو، اليوم الاثنين شاب متهور يجبر سيارته على المشي رغم وجود عطل بإحدى الإطارات على الجسر المعلق. أظهر مقطع فيديو، اليوم الاثنين شاب متهور يجبر سيارته على المشي رغم وجود عطل بإحدى الإطارات على الجسر المعلق. وأثار االفيديو غضب نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي حيث يُشكل خطراً على حياته وحياة من حوله، مطالبين الجهات المعنية باتخاذ الإجراءات اللازمة معه..

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