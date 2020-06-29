شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. الزعاق: «الشمس تنكسر لجهة الجنوب بداية من اليوم» والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

قال الخبير المناخي خالد الزعاق، إن اليوم الاثنين الموافق 29/6/ 2020 هو أول أيام موسم الجوزاء.

وأوضح "الزعاق" في فيديو عبر "تويتر"، إن في موسم الجوزاء الشمس تنكسر ناحية الجنوب، قائلا : "لا حر إلا بعد انصراف الشمس لجهة الجنوب، ولا تنصرف الشمس إلا بموسم الجوزاء".