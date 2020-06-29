شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. الزعاق: «الشمس تنكسر لجهة الجنوب بداية من اليوم» والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):قال الخبير المناخي خالد الزعاق، إن اليوم الاثنين الموافق 29/6/ 2020 هو أول أيام موسم الجوزاء.
وأوضح "الزعاق" في فيديو عبر "تويتر"، إن في موسم الجوزاء الشمس تنكسر ناحية الجنوب، قائلا : "لا حر إلا بعد انصراف الشمس لجهة الجنوب، ولا تنصرف الشمس إلا بموسم الجوزاء".
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. الزعاق: «الشمس تنكسر لجهة الجنوب بداية من اليوم» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.