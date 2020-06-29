شكرا لمتابعة خبر عن إغلاق مستودع مخالف وضبط 2 مليون عبوة لمنتجات تجميل بمكة المكرمة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى): أغلقت الهيئة العامة للغذاء والدواء، مستودعًا غير مرخص ومخالف لأسس تخزين منتجات التجميل. أغلقت الهيئة العامة للغذاء والدواء، مستودعًا غير مرخص ومخالف لأسس تخزين منتجات التجميل. وأكدت الهيئة، أنه تم رصد المستودع خلال جولات الرصد والتقصي بمنطقة مكة المكرمة، فيما تم ضبط أكثر من 2 مليون عبوة لمنتجات تجميل مختلفة.

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