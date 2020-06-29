مكة المكرمة تُسجل "صفر وفيات" بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

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الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى): سجّلت مكة المكرمة، صفر حالات وفاة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية. سجّلت مكة المكرمة، صفر حالات وفاة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية. وأوضح بيان وزارة الصحة، أنه تم تسجيل 48 حالة وفاة توزعت على مناطق ومحافظات المملكة. وتصدرت الرياض المدن المُسجلة لحالات وفاة، بـ 31 حالة، ليصبح الإجمالي 387 حالة وفاة منذ بداية الجائحة. Advertisements ويبلغ عدد الوفيات في مكة المكرمة 407 حالة وفاة حتى الآن. وسجلت مكة المكرمة 263 حالة إصابة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

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