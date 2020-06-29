الجبير: إيران تتعامل مع عصابات لترويج المخدرات ورفع حظر الأسلحة عنها سيجعلها أكثر عدوانية

أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، أن إيران هي الدولة الأولى التي تدعم الإرهاب في دول العالم، لافتًا إلى أن طهران ستُصبح أكثر عدوانية في حال رفع تمديد حظر الأسلحة.

وخلال مؤتمر صحفي مشترك، مع المبعوث الأمريكي إلى إيران براين هوك في الرياض، أشار الجبير إلى أن المملكة تعمل مع واشنطن لمنع إيران من تصدير الأسلحة للمنظمات الإرهابية، داعيًا المجتمع الدولي بتجديد حظر الأسلحة لإيران.

وأضاف: إيران تتعامل مع عصابات لترويج المخدرات ودعم الإرهاب.