وزارة الصحة: تسجيل 3943 إصابة جديدة بكورونا.. وإجمالي الوفيات 1599

كشفت وزارة الصحة، اليوم الإثنين، عن تسجيل 3943 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في المملكة؛ ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 186436 في حين بلغت حالات التعافي اليوم 2363ما يرفع الإجمالي إلى 127118.

ووصل العدد الإجمالي للوفيات بالفيروس إلى 1599 حالة، بعد تسجيل 48 حالة.