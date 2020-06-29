الإطاحة بتشكيل عصابي ارتكب 26 حادثة سرقة في ينبع

ألقت شرطة منطقة المدينة المنورة، اليوم الإثنين، القبض على تشكيل عصابي تورط في ارتكاب (26) حادثة سرقة بمنطقة المدينة المنورة.

وصرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة المدينة المنورة المقدم حسين القحطاني، بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها أسفرت عن تمكن شرطة محافظة ينبع من القبض على تشكيل عصابي مكون من: (ثمانية مواطنين في العقد الثاني من العمر ومقيم من جنسية عربية).

وأوضح أنهم تورطوا في ارتكاب (26) حادثة سرقة من محلات تجارية ومدارس مغلقة وسكن العمالة ودرجات نارية، وقد تم إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية كافة لإحالتهم إلى النيابة العامة.

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