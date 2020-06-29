بـ433 حالة.. الهفوف تتصدر إصابات كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.. والرياض ثانيًا بـ363

تصدرت مدينة الهفوف عدد إصابات كورونا، مسجلة 433 حالة، من أصل 3943 حالة، خلال الـ24 ساعة الماضية، وفقا لوزارة الصحة.

وتم تسجيل 363 حالة في الرياض، و357 في الدمام، و263 في مكة المكرمة، و219 في القطيف، و212 في جدة، و208 في الطائف.

و196 في المبرز، و169 في المدينة المنورة، و166 في أبها، و134 في خميس مشيط، و103 في الخبر، و86 في حفر الباطن، و76 في الظهران، و67 في الجبيل، و61 في محايل عسير، و59 في برية، و57 في حائل، و49 في صفوى، و40 في عنيزة، و39 في نجران.

و31 في بيشة، و22 في كل من: بقيق وحوطة سدير، و21 في رأس تنورة، و20 في كل من: الخفجي والخرج والمجمعة، و19 في كل من: العيون تبوك، و18 في صامطة، و17 في ينبع، و16 في الجفر، و14 في كل من/ الاسياح والنماص، و12 في كل من/ ثريبان والنعيرية.

و1 في كل من: المذنب ومليجة وحوطة بني تميم، و8 في كل من: العلا والبكيرية قرية العليا وجازان وشرورة ووادي الدواسر، و7 في كل من: البدائع وعيون الجواء والبطحاء وبقعاء، و6 في كل من: المحاني ورنية والحرجة ورجال ألمع والعيدابي، و5 في كل من: المخواة وبللسمر والبشائر وتثليث وثادق.

و4 في كل من: القيصومة والعراضة ورابغ وعرعر والدوادمي، و3 في كل من: الباحة وبلجرشي والنبهانية والقوارة وضرية ورياض الخبراء وتربة وظهران الجنوب والشملي وحبونا وثار والدلم ووثيلان والبدع والوجه وضباء.

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وتم تسجيل حالتي إصابة في كل من: القرى والقوز والمويه والسحن والقحمة وأحد رفيدة وموقق وأبوعريش والموسم والحرث وبيش وصبيا واحد المسارحة وخليص وبدر الجنوب ويدمة ورماح وساجر وشقراء.

وتم تسجيل إصابة واحدة في كل من: المندق وقلوة وخيبر ومهد الذهب وعقلة الصقور والمظيلف وقيا والمضة وتنومة وسلوى وعريعرة والذيبة والحائط والدرب والطوال وخباش واملج والدرعية وضرماء وحريملاء وتمير وحقل.

وكشفت وزارة الصحة، اليوم الإثنين، عن تسجيل 3943 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في المملكة؛ ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 186436 في حين بلغت حالات التعافي اليوم 2363 ما يرفع الإجمالي إلى 127118.

ووصل العدد الإجمالي للوفيات بالفيروس إلى 1599 حالة، بعد تسجيل 48 حالة.

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