السعودية اليوم / أمانة الحدود الشمالية تكثف أعمال الإصحاح البيئي



عرعر 08 ذو القعدة 1441هـ الموافق 29 يونيو 2020م واس

كثفت أمانة منطقة الحدود الشمالية أمس عمليات أعمال الإصحاح البيئي في عدد من الأحياء بمدينة عرعر ضمن جهودها الاحترازية للوقاية من

وأكد أمين منطقة الحدود الشمالية المهندس شمام الشمري أن الأمانة تعمل بكامل طاقتها وفق خطط وآليات وُضعت منذ اللحظات الأولى لظهور فيروس كورونا المستجد للحد من انتشاره، لضمان صحة وسلامة المواطن والمقيم بالمنطقة.

// انتهى //

17:53ت م

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عرعر 08 ذو القعدة 1441هـ الموافق 29 يونيو 2020م واسكثفت أمانة منطقة الحدود الشمالية أمس عمليات أعمال الإصحاح البيئي في عدد من الأحياء بمدينة عرعر ضمن جهودها الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد عبر رش المبيدات وتعقيم وتطهير الشوارع والأرصفة وحاويات النظافة .وأكد أمين منطقة الحدود الشمالية المهندس شمام الشمري أن الأمانة تعمل بكامل طاقتها وفق خطط وآليات وُضعت منذ اللحظات الأولى لظهور فيروس كورونا المستجد للحد من انتشاره، لضمان صحة وسلامة المواطن والمقيم بالمنطقة.// انتهى //17:53ت م0187

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