السعودية اليوم / مدير فرع الشؤون الإسلامية بمكة المكرمة يجتمع بمسئولي الفرع في المحافظات



مكة المكرمة 08 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 29 يونيو 2020 م واس

عقد المدير العام لفرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة مكة المكرمة فضيلة الدكتور سالم بن حاج الخامري اليوم اجتماعا بمسئولي فرع الشئون الإسلامية في المحافظات عبر الاتصال المرئي لمتابعة سير العمل.

وجرى خلال الاجتماع مناقشة عدد من المحاور من أهمها متابعة ورصد التعديات الحاصلة على كهرباء المساجد والجوامع في المنطقة حفاظاً على مقدرات الوطن، والتأكيد على مراكز الدعوة والدعاة بالاهتمام بالبرامج الدعوية وتنوعها مع الحرص على محاربة الأفكار المتطرفة والاهتمام بتنفيذ الإجراءات والبروتوكولات الوقائية في المساجد والجوامع خلال جائحة

وأكد الخامري ضرورة الحرص من الجميع وعدم التهاون في تطبيق الإجراءات الاحترازية والبروتوكولات الصحية الواردة من الجهات المختصة ومعالجة أي مخالفات قد تحدث وفق الإجراءات النظامية ومضاعفة الجهود للمضي قدما نحو كل ما يسهم ويحقق رؤية بلادنا الغالية في خدمة بيوت الله عز وجل.

// انتهى //

17:30ت م

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مكة المكرمة 08 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 29 يونيو 2020 م واسعقد المدير العام لفرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة مكة المكرمة فضيلة الدكتور سالم بن حاج الخامري اليوم اجتماعا بمسئولي فرع الشئون الإسلامية في المحافظات عبر الاتصال المرئي لمتابعة سير العمل.وجرى خلال الاجتماع مناقشة عدد من المحاور من أهمها متابعة ورصد التعديات الحاصلة على كهرباء المساجد والجوامع في المنطقة حفاظاً على مقدرات الوطن، والتأكيد على مراكز الدعوة والدعاة بالاهتمام بالبرامج الدعوية وتنوعها مع الحرص على محاربة الأفكار المتطرفة والاهتمام بتنفيذ الإجراءات والبروتوكولات الوقائية في المساجد والجوامع خلال جائحة كورونا ، والاهتمام بالصيانة والنظافة للمساجد والجوامع في المنطقة .وأكد الخامري ضرورة الحرص من الجميع وعدم التهاون في تطبيق الإجراءات الاحترازية والبروتوكولات الصحية الواردة من الجهات المختصة ومعالجة أي مخالفات قد تحدث وفق الإجراءات النظامية ومضاعفة الجهود للمضي قدما نحو كل ما يسهم ويحقق رؤية بلادنا الغالية في خدمة بيوت الله عز وجل.// انتهى //17:30ت م0184

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