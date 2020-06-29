

الطائف 08 ذو القعدة 1441هـ الموافق 29 يونيو 2020م واس

أغلقت أمانة الطائف مسلخاً مخالفاً لذبح وسلخ الدواجن يتبع لحظيرة لتربية الطيور بشمال الطائف.

وأوضحت أمانة الطائف أنه لا يوجد ترخيص بلدي لمزاولة النشاط بالموقع، حيث يتم الذبح والسلخ في بيئة غير صحية ومخالفة للاشتراطات البلدية، وتفتقر للنظافة ، وكانت الفرق الميدانية للفرع البلدي قد رصدت مخالفات تتعلق بعدم مطابقة بيئة التربية والذبح للضوابط المطلوبة، وعدم وجود شهادات صحية للعاملين، ومخالفات صحية أخرى.

وبينت الأمانة أنه تم اتخاذ الإجراءات النظامية بإغلاق الموقع ومصادرة المحتويات، نظراً لما قد تسببه مثل هذه الأعمال التي تفتقد للاشتراطات البلدية من نقل للعدوى وانتشار الأمراض والأوبئة -لا سمح الله- .

وأشارت الأمانة إلى أنها كثفت خطط الرقابة الصحية على الأنشطة التجارية والمستودعات وجميع الأنشطة المتعلقة بصحة المستهلك بشمال الطائف، كما تتعامل بشكل فوري مع البلاغات الواردة كافة عبر منصات التواصل المختلفة، وأهابت بالأهالي التعاون مع الأمانة في الإبلاغ عن أي ملاحظات مشاهدة حتى يتم التعامل معها وفق الأنظمة والتعليمات.

// انتهى //

16:25ت م

0165





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / أمانة الطائف تغلق مسلخاً مخالفاً للدواجن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.