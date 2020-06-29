السعودية اليوم / أمانة الشرقية تُكثف جولاتها الرقابية على صوالين الحلاقة بالخفجي



الدمام 08 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 29 يونيو 2020 م واس

نفذت أمانة الشرقية ممثلةً ببلدية محافظة الخفجي خلال اليومين الماضيين عدداً من الجولات التفتيشية التي قامت بها إدارة صحة البيئة ببلدية المحافظة على محلات الحلاقة الرجالية ومراكز التجميل النسائية للتأكد من التزامها بالاشتراطات وتطبيق البرتوكولات الصحية الوقائية الخاصة بها ضمن التدابير الاحترازية التي أعلنتها وزارة الشؤون البلدية والقروية للحد من انتشار العدوى.

وشملت هذه الجولات (89) منشأة من محلات الحلاقة الرجالية، وأسفرت عن رصد (16) مخالفة تمثلت في عدم وجود شهادات صحية للعاملين، وتدنٍّ في مستوى النظافة العامة، وإغلاق (5) محلات للحلاقة الرجالية مخالفة للبروتوكولات والإجراءات الوقائية المنصوص عليها، كما شملت كذلك (10) منشآت من مراكز التجميل النسائية، تم على إثرها العمل على توعية هذه المراكز بالتقيد بالاشتراطات والبرتوكولات مع توزيع بروشورات توعوية وأخذ التعهدات عليهم بالتقيد بالبروتوكولات الصحية الخاصة بمراكز التجميل ضمن التدابير الاحترازية والوقائية.

وركزت الأعمال الرقابية على الجانب الرقابي والتوعوي لرفع المستوى الصحي وتثقيف العاملين بضرورة التقيد بالبروتوكولات والإجراءات الاحترازية والوقائية المعتمدة، واستمرار جهودها الرقابية على جميع المنشآت التجارية والصحية والغذائية.

// انتهى//.

16:21ت م

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