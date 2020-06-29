السعودية اليوم / حالات الإصابة اليومية بكورونا في الهند تقترب من 20 ألفاً



نيودلهي 08 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 29 يونيو 2020 م واس

سجلت الهند اليوم إصابات جديدة بفيروس

وأفادت وزارة الصحة الاتحادية في بيانات صادرة اليوم أنه تم سجيل 19459 إصابة خلال 24 ساعة ماضية بانخفاض طفيف عن 19906 حالات أمس.

وتأتي الهند بعد الولايات المتحدة والبرازيل وروسيا في إجمالي عدد الحالات، حيث توفي أكثر من 16 ألفا حتى الآن بسبب فيروس كورونا " كوفيد - 19" الناتج عن الإصابة بالفيروس منذ ظهور أول حالة في الهند في يناير، وهو عدد منخفض مقارنة بالوفيات في دول سجلت العدد نفسه من الإصابات.

// انتهى //

16:09ت م

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نيودلهي 08 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 29 يونيو 2020 م واسسجلت الهند اليوم إصابات جديدة بفيروس كورونا اقتربت من 20 ألف حالة لليوم الثاني على التوالي .وأفادت وزارة الصحة الاتحادية في بيانات صادرة اليوم أنه تم سجيل 19459 إصابة خلال 24 ساعة ماضية بانخفاض طفيف عن 19906 حالات أمس.وتأتي الهند بعد الولايات المتحدة والبرازيل وروسيا في إجمالي عدد الحالات، حيث توفي أكثر من 16 ألفا حتى الآن بسبب فيروس كورونا " كوفيد - 19" الناتج عن الإصابة بالفيروس منذ ظهور أول حالة في الهند في يناير، وهو عدد منخفض مقارنة بالوفيات في دول سجلت العدد نفسه من الإصابات.// انتهى //16:09ت م0159

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