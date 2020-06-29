شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تعلن تسجيل 3,943 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل

الإثنين 29 يونيو 2020 أعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم تسجيل 3,943 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19".

وأشارت الوزارة في بيان صحفي على موقعها الإلكتروني اليوم إلى تسجيل 2,363 حالة تعاف جديدة. وتسجيل 48 حالة وفاة.

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