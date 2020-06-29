شكرا لقرائتكم خبر عن المملكة وأمريكا تتفقان على ضرورة تمديد حظر بيع الاسلحة لإيران والان نبدء بالتفاصيل

الجبير: إيران تتعامل مع عصابات لترويج المخدرات ودعم الإرهاب

- المملكة حريصة على أمن المواطنين والمقيمين وحماية المنشآت

- الميلشيا شنت 1659 هجومًا على المدنيين في المملكة وأطلقت 318 صاروخًا بالستيًا إيراني الصنع

-المبعوث الأمريكي: إيران لن تستطيع الحصول على الأسلحة بسهولة

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قال وزير الدولة للشؤون الخارجية عادل الجبير في المؤتمر الصحفي المشترك مع الممثل الأمريكي للشؤون الإيرانية: إيران تتعامل مع عصابات لترويج المخدرات ودعم الإرهاب،و ويجب ان نحث المجتمع الدولي على تمديد الحظر على بيع الأسلحة لطهران

- وأشار الحبير إلي أن المملكة حريصة على أمن المواطنين والمقيمين وحماية المنشآت، و منذ بداية الحرب في اليمن قامت الميلشيا الحوثية بـ 1659 هجومًا على المدنيين في المملكة، وأطلقت الميليشيا 318 صاروخًا بالستيًا إيراني الصنع والمنشأ على مدن وقرى المملكة لذلك على المجتمع الدولي منع إيران من تصدير الأسلحة ودعم الإرهاب

ومن جانبه قال المبعوث الأمريكي للشؤون الإيرانية براين هوك :إيران لن تستطيع الحصول على الأسلحة بسهولة، وفرضنا حظر الأسلحة على إيران منذ 13 عامًا، و الحظر أسهم في تقليل نقل الأسلحة إلى حلفائها