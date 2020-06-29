السعودية | سعودية عمرها 106 سنوات تتعافى من كورونا

شكرا لقرائتكم سعودية عمرها 106 سنوات تتعافى من كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - سيدة سعودية مسنة تجاوز عمرها القرن بستة أعوام، ترقد في برج الشمال الطبي في مدينة عرعر –شمال السعودية- بعد إصابتها بفيروس كورونا المستجد، وهي تتماثل للشفاء في الوقت الحالي، بعد تأكيد الفحوصات الطبية.

وكان أمير منطقة الحدود الشمالية الأمير فيصل بن خالد بن سلطان، قد اطمأن على صحتها عبر الاتصال المرئي في سلسلة اتصالات للمتعافين، ومن بينهم طفلة صغيرة والمسنة السعودية.

أمير منطقة الحدود الشمالية الأمير فيصل بن خالد بن سلطان اطمأن على صحتها

غيبة شامان الشمري البالغة من العمر 106 أعوام، قدمت من مدينة رفحاء السعودية، بعد تأكد إصابتها بفيروس كورونا، لترقد في المستشفى بعرعر، وفي حديث ابنها متعب الشمري إلى "العربية.نت" قال: "والدتي تم نقلها من رفحاء لمدينة عرعر، تحسباً لأي طارئ، خصوصاً وهي تعاني من مرض في صدرها، في حين لم يتم تشخيصها بمستشفى رفحاء بشكل دقيق، قبل أن يتم نقلها للبرج الشمالي الطبي بمدينة عرعر، وسط عناية فائقة وتعامل طبي احترافي، ودور كبير من القائمين في البرج".

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وتابع متعب الحديث: "لنا أكثر من ثلاثة أيام لم نسمع فيها صوت والدتنا التي ترقد في المستشفى، وبحكم إصابتها بفيروس كورونا فإن الزيارة لم تتح لنا، وهي كبيرة في السن لا تتعامل مع الهاتف الجوال".

وحول صحتها قبل إصابتها بكورونا، أشار متعب إلى أنها ولله الحمد بصحة جيدة، عدا بعض العوارض الصحية خصوصا في التنفس والصدر، وهو ما جعلهم قلقين عليها بشكل أكبر بعد إصابتها.

وأضاف: "والدتي بحكم تقدمها في السن، فهي تعرف الكثير من القصص التي عاشتها في البادية خلال فترة من حياتها، وتذكر الكثير من القصص لأبنائها وأحفادها، وما جرى لهم خلال فترة حياتها الممتدة، ومراحل تشكيل السعودية مع بداية تأسيسها على يد المغفور له الملك عبدالعزيز".

واستطرد: "شهدت والدتي الفرق قبيل توحيد السعودية وبعد توحيدها، والنهضة التي شهدتها في زمن سريع منذ عهد المؤسس وحتى عهد الملك سلمان حفظه، كما أنها عاشت جميع مراحل الملوك في السعودية منذ المؤسس، حتى يومنا هذا رغم أن ذاكرتها لم تكن كما كانت في السابق".