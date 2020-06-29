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وقعت روسيا الاتحادية اليوم مع منظمة التعاون الاسلامي مذكرة تفاهم تتضمن الموافقة على إصدار طابع بريد تذكاري بمرور 15 عامًا على انضمامها كعضو مراقب في المنظمة.
ووقع المذكرة الأمين العام للمنظمة الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، والمندوب الدائم لروسيا الاتحادية لدى المنظمة السفير رمضان عبد اللطيبوف، في حفل بمقر الأمانة العامة للمنظمة في محافظة جدة.روسيا الاتحادية منظمة التعاون الاسلامي
روسيا تصدر طابعًا تذكاريًا بمرور 15 عامًا كعضو مراقب بالتعاون الإسلاميوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-06-29
وقعت روسيا الاتحادية اليوم مع منظمة التعاون الاسلامي مذكرة تفاهم تتضمن الموافقة على إصدار طابع بريد تذكاري بمرور 15 عامًا على انضمامها كعضو مراقب في المنظمة.
ووقع المذكرة الأمين العام للمنظمة الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، والمندوب الدائم لروسيا الاتحادية لدى المنظمة السفير رمضان عبد اللطيبوف، في حفل بمقر الأمانة العامة للمنظمة في محافظة جدة.
29 يونيو 2020 - 8 ذو القعدة 1441
03:49 PM
بحضور المندوب الدائم لموسكو لدى المنظمة رمضان عبد اللطيبوف
وقعت روسيا الاتحادية اليوم مع منظمة التعاون الاسلامي مذكرة تفاهم تتضمن الموافقة على إصدار طابع بريد تذكاري بمرور 15 عامًا على انضمامها كعضو مراقب في المنظمة.
ووقع المذكرة الأمين العام للمنظمة الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، والمندوب الدائم لروسيا الاتحادية لدى المنظمة السفير رمضان عبد اللطيبوف، في حفل بمقر الأمانة العامة للمنظمة في محافظة جدة.
، روسيا تصدر طابعًا تذكاريًا بمرور 15 عامًا كعضو مراقب بالتعاون الإسلامي ،
المصدر : الخليج 365
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