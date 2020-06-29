محمد بن مسعود - الدمام - ارتفاع حالات الشفاء إلى 1170 سجل لبنان خمس حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية، جميعهم من المُقيمين المخالطين لوافدين، مما رفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 1745 حالة. وأفادت وزارة الصحة العامة في لبنان بارتفاع حالات الشفاء إلى 1170 حالة، واستقرار عدد الوفيات على 34 حالة وفاة.فيروس كورونا الجديد لبنان: 5 إصابات جديدة بكورونا جميعهم من المُقيمين المخالطين وكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-06-29 سجل لبنان خمس حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية، جميعهم من المُقيمين المخالطين لوافدين، مما رفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 1745 حالة. وأفادت وزارة الصحة العامة في لبنان بارتفاع حالات الشفاء إلى 1170 حالة، واستقرار عدد الوفيات على 34 حالة وفاة. Advertisements 29 يونيو 2020 - 8 ذو القعدة 1441 04:45 PM ارتفاع حالات الشفاء إلى 1170 ارتفاع حالات الشفاء إلى 1170 سجل لبنان خمس حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية، جميعهم من المُقيمين المخالطين لوافدين، مما رفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 1745 حالة. وأفادت وزارة الصحة العامة في لبنان بارتفاع حالات الشفاء إلى 1170 حالة، واستقرار عدد الوفيات على 34 حالة وفاة. ، لبنان: 5 إصابات جديدة بكورونا جميعهم من المُقيمين المخالطين ،

المصدر : الخليج 365

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