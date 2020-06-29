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سجّلت التشيك أعلى حصيلة إصابات يومية بفيروس كورونا منذ مطلع أبريل الماضي، حيث سجلت 305 حالات إصابة جديدة، أمس الأحد.
وقال وزير الصحة التشيكي آدم فويتيك في بيان اليوم: إنه لا توجد موجة ثانية لتفشي فيروس كورونا، مشيراً إلى أن تفشي الفيروس في منطقة مورافيان- سيليسيان بشرق البلاد هو السبب وراء زيادة حالات الإصابة.
وأضاف أن هناك إجراء اختبارات فحص فيروس كورونا لعمال المناجم، وكانت جمهورية التشيك قد سجلت 260 حالة إصابة بالفيروس أمس الأول السبت، و348 حالة وفاة بالفيروس.
فيروس كورونا الجديد
التشيك تسجل أعلى حصيلة إصابات يومية بفيروس كوروناوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-06-29
سجّلت التشيك أعلى حصيلة إصابات يومية بفيروس كورونا منذ مطلع أبريل الماضي، حيث سجلت 305 حالات إصابة جديدة، أمس الأحد.
وقال وزير الصحة التشيكي آدم فويتيك في بيان اليوم: إنه لا توجد موجة ثانية لتفشي فيروس كورونا، مشيراً إلى أن تفشي الفيروس في منطقة مورافيان- سيليسيان بشرق البلاد هو السبب وراء زيادة حالات الإصابة.
وأضاف أن هناك إجراء اختبارات فحص فيروس كورونا لعمال المناجم، وكانت جمهورية التشيك قد سجلت 260 حالة إصابة بالفيروس أمس الأول السبت، و348 حالة وفاة بالفيروس.
29 يونيو 2020 - 8 ذو القعدة 1441
04:09 PM
بـ 305 حالات إصابة جديدة
سجّلت التشيك أعلى حصيلة إصابات يومية بفيروس كورونا منذ مطلع أبريل الماضي، حيث سجلت 305 حالات إصابة جديدة، أمس الأحد.
وقال وزير الصحة التشيكي آدم فويتيك في بيان اليوم: إنه لا توجد موجة ثانية لتفشي فيروس كورونا، مشيراً إلى أن تفشي الفيروس في منطقة مورافيان- سيليسيان بشرق البلاد هو السبب وراء زيادة حالات الإصابة.
وأضاف أن هناك إجراء اختبارات فحص فيروس كورونا لعمال المناجم، وكانت جمهورية التشيك قد سجلت 260 حالة إصابة بالفيروس أمس الأول السبت، و348 حالة وفاة بالفيروس.
، التشيك تسجل أعلى حصيلة إصابات يومية بفيروس كورونا ،
المصدر : الخليج 365
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