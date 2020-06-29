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وصف رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون، أزمة فيروس كورونا بكارثة حلت على بريطانيا، بحسب ما ذكرت "رويترز" اليوم (الاثنين).
وقال جونسون لإذاعة "تايمز ": "دعونا لا نخفف من وقع الكلمات، أعني أن هذا كان كابوسًا مروعًا لبلادنا التي تعرضت لصدمة هائلة".
وأشار إلى أن الحكومة مدينة لكل من ماتوا أو عانوا، وستنظر فيما إذا كانت أي أخطاء قد ارتكبت، لكن الوقت ليس مناسبًا لفتح تحقيق في الأخطاء.رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون فيروس كورونا الجديد
"جونسون": أزمة "كورونا" كارثة حلت على بريطانياصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-06-29
وصف رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون، أزمة فيروس كورونا بكارثة حلت على بريطانيا، بحسب ما ذكرت "رويترز" اليوم (الاثنين).
وقال جونسون لإذاعة "تايمز ": "دعونا لا نخفف من وقع الكلمات، أعني أن هذا كان كابوسًا مروعًا لبلادنا التي تعرضت لصدمة هائلة".
وأشار إلى أن الحكومة مدينة لكل من ماتوا أو عانوا، وستنظر فيما إذا كانت أي أخطاء قد ارتكبت، لكن الوقت ليس مناسبًا لفتح تحقيق في الأخطاء.
29 يونيو 2020 - 8 ذو القعدة 1441
03:30 PM
الحكومة ستراجع أخطاءها
وصف رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون، أزمة فيروس كورونا بكارثة حلت على بريطانيا، بحسب ما ذكرت "رويترز" اليوم (الاثنين).
وقال جونسون لإذاعة "تايمز ": "دعونا لا نخفف من وقع الكلمات، أعني أن هذا كان كابوسًا مروعًا لبلادنا التي تعرضت لصدمة هائلة".
وأشار إلى أن الحكومة مدينة لكل من ماتوا أو عانوا، وستنظر فيما إذا كانت أي أخطاء قد ارتكبت، لكن الوقت ليس مناسبًا لفتح تحقيق في الأخطاء.
، "جونسون": أزمة "كورونا" كارثة حلت على بريطانيا ،
المصدر : الخليج 365
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