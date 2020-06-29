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شكرا لمتابعة خبر عن صور تاريخية للملك سعود و10 من الأمراء بدار الآثار المصرية والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى):نشر الحساب الرسمي لمؤسسة الملك سعود صور تاريخية للملك سعود وإخوته الأمراء في دار الآثار المصرية "متحف الفن الإسلامي" في القاهرة الذي افتتح في 1903 .
وأوضح الحساب عبر "تويتر" بأن الملك سعود اصطحب معه ١٠ أمراء و ٤ وزراء "نايف، بندر ، عبدالله الملك عبدالله ، وناصر ،وفيصل بن تركي الأول،ونواف ،وعبدالله بن محمد بن عبدالرحمن ، ومحمد بن سعود الكبير ،ومحمد بن تركي".
وأظهرت الصور الملك والأمراء ومعهم رئيس مصر السابق جمال عبدالناصر وعددا من رجال الدولة وقتها.
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