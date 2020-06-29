شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. ‏الجبير: إيران تتعامل مع عصابات تروج المخدرات حول العالم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية، عادل الجبير، اليوم الاثنين، أن إيران تتعامل مع عصابات تروج المخدرات حول العالم.

‏وقال عادل الجبير، أنه بحث مع براين هوك، المبعوث الأمريكي لإيران، ضرورة التصدي للأعمال الإجرامية الإيرانية، لافتًا إلى أن الحوثيين شنوا 1659 هجوما على المدنيين في السعودية.

وأوضح "‏الجبير" أن إيران تدعم الأنشطة الإرهابية حول العالم، مضيفًا: " نطالب المجتمع الدولي بتجديد حظر الأسلحة على إيران.. ونعمل مع الولايات المتحدة على منع توريد الأسلحة لإيران"؛ متابعًا: " إيران تعمل على تسليح جماعات إرهابية في سوريا والعالم".

واستطرد: " إيران ستصبح أكثر عدائية إذا رفع عنها حظر التسلح "؛ مشددًا على أن المملكة حريصة على أمن المواطنين والمقيمين فيها.