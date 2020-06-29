شكرا لمتابعة خبر عن شروط إصدار الرخصة المهنية لمعلمين سبق وحصلوا على اختبار كفايات المعلمين والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضحت هيئة تقويم التعليم والتدريب، أنه سيتم إصدار الرخصة المهنية للمعلمين لمن سبق لهم الحصول على اختبار كفايات المعلمين وفقا لعدة شروط.

وتضمنت الشروط: " التسجيل في نظام الرخص المهنية للحصول على الرخصة خلال 3 سنوات من بداية تطبيق الرخص المهنية للمعلمين، إصدار رخصة معلم ممارس لكل من حصل على درجة 50 الی 69، ورخصة معلم متقدم لكل من حصل على درجة 70 الى 79، ورخصة خبير لكل من حصل على درجة 80 فأعلى في اختبار كفايات المعلمين العام والتخصصي) من المعلمين على رأس العمل، إصدار رخصة معلم ممارس لكل من حصل على درجة 50 فأعلى في اختبار كفايات المعلمين العام والتخصصي) من المرشحين الجدد للتوظيف ".

وأفادت بأن من لم يحقق الدرجة المطلوبة في اختبار كفايات المعلمين، يجب عليه دخول اختبار الرخصة المهنية والحصول على درجة الاجتياز المحددة وفق الشروط والضوابط للرخص المهنية للمعلمين.

وأشارت إلى أنه من يرغب في تحسين مستوى رخصته المهنية، يحق له دخول الاختبار مرة كل عام التحسين درجته والحصول على رخصة مهنية أعلى في حال توفرت له سنوات الخدمة المحددة في لائحة الوظائف التعليمية.

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وأكدت أن أن تكلفة الاختبار للرخصة المهنية (200) ريال بقسميه العام والتخصصي، بواقع (100) ريال عن كل قسم.

وأوضحت أن من يحق له التقديم للحصول على الرخصة المهنية للمعلمين، هم " الحاصل على مؤهل الشهادة الجامعية (البكالوريوس) فما فوق من المعلمين على رأس العمل باستثناء من يزاول مهنة التعليم عند نفاذ اللائحة وهو يحمل مؤهلا دون الجامعي، أو من سيتقدمون للالتحاق بالمهنة مستقبل في مراحل التعليم العام في المدارس الحكومية والمدارس الأهلية، وفقا لشروط التعيين الواردة في الأنظمة واللوائح المنظمة لذلك ".

وأشارت إلى أنه للهيئة خلال ثلاث السنوات الأولى من التطبيق إصدار رخصة معلم متقدم أو معلم خبير للمعلمين على رأس العمل دون الحصول على الرخصة التي تسبقها وذلك بعد إكمال المدة المقرة في لائحة الوظائف التعليمية، وتحقيق درجة الاجتياز المحددة الاختبار الرخصة المهنية.

وشددت على المعلمين في مدارس التعليم الأهلي -وبما يتوافق مع لائحة التعليم الأهلي- الحصول على رخصة معلم ممارس كحد أدنى لمزاولة مهنة التعليم حسب الاشتراطات الواردة للحصول على الرخصة المهنية في مدة لا تتجاوز أربع سنوات من تاريخ تطبيق الرخص المهنية للمعلمين.