‏قصة إيجابية لمصابة التزمت بالإجراءات وحمت والديها من العدوى

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): كشفت وزارة الصحة، اليوم الاثنين، عن قصة إيجابية لموظفة تعرضت للإصابة بفيروس كشفت وزارة الصحة، اليوم الاثنين، عن قصة إيجابية لموظفة تعرضت للإصابة بفيروس كورونا ؛ فحافظت على سلامة والديها وأفراد أسرتها، ولم تنقل لهم العدوى نتيجة تقيدها الدائم بالإجراءات الوقائية من لبس الكمام إلى ترك مسافة آمنة. وكان المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، قد أعلن اليوم الاثنين، عن تسجيل 3943 حالة إصابة جديدة، فضلًا عن 2363 حالة تعافي، و48 وفاة جديدة.

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